На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскритиковали решение Зеленского о ввозе мигрантов на Украину

Депутат Рады Дмитрук: решение Зеленского о ввозе мигрантов разрушит Украину
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Решение президента Украины Владимира Зеленского о неконтролируемом ввозе мигрантов станет разрушительным для республики. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер совершает преступление против народа. По его словам, Зеленский жертвует собственными гражданами, «открывая двери для чужаков». Депутат назвал подобный подход «двойным ударом».

«Но я верю: даст Бог, мы победим этот режим. И тогда вопрос мигрантов станет одной из тем, которую придется решать немедленно. Чтобы Украина снова принадлежала своему народу, а не превращалась в колонию для чужих», — написал Дмитрук.

20 сентября бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что из-за массового оттока молодежи и плохой демографической ситуации Украине может понадобиться открыть границы мигрантам из Азии. По его мнению, в стране может начать преобладать пожилое население. Негативная демографическая динамика была на Украине и до начала военного конфликта с Россией.

Ранее на Украине заявили о проблемах демографии, с которыми ранее не сталкивалась ни одна страна.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами