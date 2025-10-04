Решение президента Украины Владимира Зеленского о неконтролируемом ввозе мигрантов станет разрушительным для республики. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер совершает преступление против народа. По его словам, Зеленский жертвует собственными гражданами, «открывая двери для чужаков». Депутат назвал подобный подход «двойным ударом».

«Но я верю: даст Бог, мы победим этот режим. И тогда вопрос мигрантов станет одной из тем, которую придется решать немедленно. Чтобы Украина снова принадлежала своему народу, а не превращалась в колонию для чужих», — написал Дмитрук.

20 сентября бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что из-за массового оттока молодежи и плохой демографической ситуации Украине может понадобиться открыть границы мигрантам из Азии. По его мнению, в стране может начать преобладать пожилое население. Негативная демографическая динамика была на Украине и до начала военного конфликта с Россией.

Ранее на Украине заявили о проблемах демографии, с которыми ранее не сталкивалась ни одна страна.