«Никто не хочет рожать»: на Украине забеспокоились из-за ухудшения демографии

Из-за массового оттока молодежи и плохой демографической ситуации Украине может понадобиться открыть границы мигрантам из Азии, заявил бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости.Live».

По мнению Кулебы, в стране может начать преобладать пожилое население. Негативная демографическая динамика была на Украине и до начала военного конфликта с РФ.

«Ничего хорошего [в перспективе] для населения у нас не будет... Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама», — сказал экс-министр.

Накануне Киевская областная прокуратура сообщила, что в регионе был обнаружен лагерь, где в рабстве удерживались 13 граждан Узбекистана. Иностранцев заставляли работать безвозмездно. Их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели иностранцев в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. Узбекистан выразил протест Украине в связи со случившимся.

Ранее в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавших мигрантов.