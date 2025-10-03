На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Украины опровергли заморозку обсуждений помощи США из-за шатдауна

МИД Украины: обсуждения помощи США Киеву продолжаются, несмотря на шатдаун
Shutterstock

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения СМИ о якобы заморозке обсуждений военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона, вызванной приостановкой работы американского правительства. Об этом дипломат написал в соцсети Х.

По словам Тихого, переговоры с Соединенными Штатами касательно соглашения по беспилотным летательным аппаратам развиваются согласно намеченному графику, а поставки вооружений продолжаются бесперебойно.

«Ложь. Переговоры между Украиной и США о сделке по беспилотникам идут по плану, поставки продолжаются», — говорится в сообщении.

3 октября британская газета The Telegraph распространила информацию о том, что дискуссии по вопросам военной помощи Украине со стороны Вашингтона были приостановлены после прекращения финансирования федеральных ведомств США, и, как следствие, отгрузки американского оружия могли быть задержаны. Более того, украинский источник издания заявил, что так называемый «шатдаун» в США поставил под сомнение перспективы переговоров о возможном соглашении, касающемся беспилотников.

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

