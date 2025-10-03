На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: шатдаун в США привел к задержкам поставок оружия на Украину

The Telegraph: шатдаун в США задержит поставки оружия на Украину
Kin Cheung/AP

Приостановка работы американского правительства – шатдаун – привела к задержкам поставок оружия США на Украину. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Поставки американского оружия на поле боя могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — говорится в сообщении издания.

Из-за шатдауна были приостановлены консультации в США по военной поддержке Киева, пишет газета.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что члены демократической партии хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы.

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

Переговоры о мире на Украине
