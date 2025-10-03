В Еврокомиссии рассказали о переговорах по новому пакету санкций против РФ

Пиньо: переговоры по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются

Переговоры по новому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России продолжаются. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Переговоры по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются на разных уровнях между государствами-членами», — сказала она.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры против сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Евросоюз не внес российский никель в 19-й пакет санкций из-за того, что он используется в европейской оборонной промышленности.

10 сентября бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы.

Ранее в Евросоюзе предложили новые правила передвижения для российских дипломатов.