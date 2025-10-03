На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии рассказали о переговорах по новому пакету санкций против РФ

Пиньо: переговоры по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются
true
true
true
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Переговоры по новому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России продолжаются. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Переговоры по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются на разных уровнях между государствами-членами», — сказала она.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры против сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Евросоюз не внес российский никель в 19-й пакет санкций из-за того, что он используется в европейской оборонной промышленности.

10 сентября бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы.

Ранее в Евросоюзе предложили новые правила передвижения для российских дипломатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами