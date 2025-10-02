Путин извинился перед участниками клуба «Валдай»

Путин пошутил, что мог утомить участников «Валдай» своей речью, и извинился

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что мог утомить участников мероприятия своей речью и извинился за это. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Я вас утомил, извините», — сказал российский лидер и улыбнулся.

Путин принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь российского лидера была посвящена полицентричному миру — это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Выступление главы государства в ходе пленарного заседания «Валдая» — событие всегда знаковое, наполненное новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития, считает политолог Илья Ухов. Путин является действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает специалист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что не ощущает себя императором.