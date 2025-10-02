На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин извинился перед участниками клуба «Валдай»

Путин пошутил, что мог утомить участников «Валдай» своей речью, и извинился
close
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что мог утомить участников мероприятия своей речью и извинился за это. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Я вас утомил, извините», — сказал российский лидер и улыбнулся.

Путин принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь российского лидера была посвящена полицентричному миру — это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Выступление главы государства в ходе пленарного заседания «Валдая» — событие всегда знаковое, наполненное новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития, считает политолог Илья Ухов. Путин является действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает специалист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что не ощущает себя императором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами