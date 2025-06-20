Путин заявил, что «вся Украина наша»

Путин: русские и украинцы — один народ, поэтому вся Украина наша

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом.

Вместе с тем он сказал, что в «этом смысле вся Украина наша».

Также российский лидер напомнил о старинном правиле о том, что «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Кроме того, он отметил, что на Украине есть немало людей, которые стремятся к независимости и суверенитету. Президент подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению это право.

Путин также заявил в ходе своего выступления, что Российская Федерация не добивается капитуляции Украины, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле».

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

4 мая Путин заявил, что верит в примирение РФ и Украины, и назвал это «вопросом времени». Глава государства также отметил, что у России достаточно сил и возможностей для успешного завершения спецоперации.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».