Песков прокомментировал сообщения о готовности США передать разведданные Украине

Песков: США никогда не прекращали передавать разведданные Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

США никогда не прекращали передавать разведданные Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что США никогда не прекращали передавать разведданные Вооруженным силам Украины, с самого начала специальной военной операции эти поставки не прекращались... Все эти данные передавались в режиме онлайн», — подчеркнул представитель Кремля.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась подтвердить достоверность публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы готовности США предоставить Украине разведданные для ударов по целям на территории России.

При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что передача разведданных и ракет со стороны Вашингтона не поможет Киеву и не повлияет на ход проведения СВО. По словам парламентария, «ничего нового не произошло», США давно поставляют ВСУ подобные сведения, а также системы Starlink для ударов вглубь России.

Ранее эксперт раскрыла, почему на самом деле Трамп перешел на враждебный РФ курс.

