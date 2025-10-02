В Госдуме оценили решение Трампа передавать разведданные и ракеты ВСУ: «Он просто попка»

Депутат Колесник: передача разведданных и ракет Украине от США не повлияет на СВО

Передача разведданных и ракет со стороны Соединенных Штатов не поможет Украине и не повлияет на ход проведения СВО. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя публикацию WSJ о соответствующих решениях Вашингтона.

По словам парламентария, «ничего нового не произошло», США давно поставляют ВСУ разведданные, а также системы Starlink для ударов вглубь России.

«У нас по Волгограду уже ВСУ бьют дронами, я уже не говорю о приграничных городах. Они как поставляли, так и будут поставлять, пока не получат по зубам сами. Эскалация конфликта от этого не повысится. Она как шла своим чередом, так и идет», — сказал Колесник.

По оценке депутата, от президента Дональда Трампа «уже ничего не зависит», он не управляет своей страной, там «работает глубинная Америка». Президент США – «просто попка», которого посадили, и он повторяет все, что ему диктуют.

Администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии допустили удар Украины по Крымскому мосту.