Захарова заявила, что Молдавия становится «колонией Запада»

Политическая обстановка после парламентских выборов в Молдавии свидетельствует о том, что страна превращается в колонию Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, пишет РИА Новости.

Она отметила, что ситуация, которая сейчас наблюдается в республике, является закономерным следствием политики прозападных сил, которые пришли к власти в конце 2020 года. В том числе речь идет о Майе Санду, которая стала президентом Молдавии 24 декабря 2020 года. По словам Захаровой, вместо обещанной свободы, демократии и экономического благополучия страна все больше погружается в нищету и времена «страшной западноевропейской средневековой инквизиции».

«Превращается буквально в колонию Запада», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова добавила, что в этих обстоятельствах наибольшее беспокойство вызывает судьба простых молдаван, которые оказались в собственной стране «заложниками антинародного курса» прозападных элит, узурпировавших власть.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов избирателей.

При этом после подсчета голосов внутри страны Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщала, что молдавская оппозиция опередила правящую партию, которая набрала только 44,13%.

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.