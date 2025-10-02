В Европе высказались о возможной конфискации активов РФ

В ЕК заявили, что Бельгия не будет в одиночку нести риски из-за кредита Украине

Бельгия не будет в одиночку нести риски, связанные с предоставлением Украине кредита на основе замороженных активов РФ. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Абсолютно ясно, что Бельгия не может быть единственной страной-членом, которая несет риск, они должны быть распределены шире», — сказала она.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с февраля 2022 года приближается к €178 млрд.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.