Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на пролет МиГ-31

Fox News: Рютте повысил голос на премьера Эстонии Михала в ходе спора о МиГ-31
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе спора о том, как реагировать на полет российских самолетов МиГ-31, повысил голос на главу эстонского правительства. Об этом, ссылаясь на трех европейских чиновников, сообщил телеканал Fox News.

Разногласия между Рютте и Кристеном Михалом возникли после того, как Таллин задействовал 4-ю статью договора НАТО, предусматривающую консультации, в случае, если член альянса заявит об угрозе своей безопасности.

По словам собеседников телеканала, Рютте посчитал, что слишком частое использование этой статьи может ослабить действенность договора. При этом он даже повысил голос на эстонского премьера, отметив, что альянс должен быть осторожным в частой подаче тревоги.

1 октября президент Эстонии Алар Карис призвал сохранять холодную голову во время обсуждения инцидентов в воздушном пространстве страны.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

Ранее эксперт указал на нежелание ЕС разбираться в ситуации с российскими самолетами.

