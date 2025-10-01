В Эстонии призвали сохранять хладнокровие при обсуждении инцидентов в небе

Президент Эстонии Алар Карис призвал сохранять холодную голову во время обсуждения инцидентов в воздушном пространстве страны. Глава республики высказался о ситуации в ходе интервью для портала Delfi.

Он отметил, что государство должно быть готово ко всему, что может произойти вокруг.

«Но по вопросу, сбивать ли эти самолеты, я бы рекомендовал сохранять холодную голову, особенно здесь — в северных странах — и, возможно, быть более осторожными в выражениях», — сказал Карис.

Европейские послы на прошлой неделе провели встречу в Москве, в ходе которой сообщили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. О том, что Североатлантический альянс имеет право перехватывать истребители и беспилотники РФ, до этого заявил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

Все эти заявления последовали за предполагаемым появлением трех российских истребителей МиГ-31 в небе над Эстонией. Инцидент произошел 19 сентября, при этом в Кремле назвали беспочвенными обвинения в адрес Москвы. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что воздушные суда летели исключительно над нейтральными водами и не нарушали границу Эстонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики выяснили, как немцы относятся к идее НАТО сбивать российские самолеты.