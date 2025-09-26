На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт указал на нежелание ЕС разбираться в ситуации с российскими самолетами

Политолог Станкевич: ЕС не хочет разбираться в ситуации с российскими самолетами
Виталий Аньков/РИА Новости

Политолог Сергей Станкевич в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний инцидент с российскими истребителями, якобы оказавшимися в воздушном пространстве Эстонии. Эксперт подчеркнул, что если бы на Западе было хоть малейшее желание разобраться в сути дела, они бы давно уже связались с Москвой.

Он также обратил внимание, что представители западных стран путаются в показаниях даже между собой: одни говорят, что истребители пролетели 12 морских миль над территорией Эстонии, а другие утверждают, что самолеты находились в воздушном пространстве республики 12 минут.

«Возьмем минимальную скорость — меньше 1,5 тысячи километров в час этот истребитель лететь не может. Тогда он за 12 минут пролетел бы минимум 300 километров. А от Финского залива, над которым они летели, до Таллина 125 километров. Дорогие друзья, ну хоть сведите одно с другим», — сказал Станкевич.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. В Таллине утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.

25 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе».

Ранее европейские дипломаты в частном порядке заявили России, что готовы сбивать ее самолеты.

