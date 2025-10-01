Эксперт раскрыл, отразится ли уход Уиткоффа на решении украинского вопроса

Отставка спецпосланника США на Ближнем Востоке и Украине Стива Уиткоффа вряд ли повлияет на ход урегулирования украинского кризиса. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог Константин Блохин.

«Уиткофф — не ключевая фигура, он, условно говоря, топ-менеджер. Он не формирует тренд, этим занимаются те, кто находится на более высоком уровне, речь о финансовых донорах, так называемом «глубинном государстве», — сказал эксперт.

В реальности урегулирование конфликта и так «пробуксовывает», добавил он.

Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

