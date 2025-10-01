На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал причину возможной отставки Уиткоффа

Политолог Маркелов: для Трампа замена кадров является нормой
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Политолог Сергей Маркелов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Украине. По словам эксперта, кадровые перестановки для американского лидера являются нормой.

«Эти ребята попробовали, потренировались, что Уиткофф, что [спецпосланник главы Белого дома Кит] Келлог — понятно, что они, наверное, хорошие достаточно переговорщики, но не политические переговорщики. Другими словами, у него (у Трампа. — «Газета.Ru») самый главный сегодня дефицит — это дефицит политического мышления в команде. У него нет ни одного политика», — сказал Маркелов.

Он добавил, что на данный момент у Трампа есть только два козыря: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он бережет. Остальные же «просто тренируются».

Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил о значительном прогрессе в выработке гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами