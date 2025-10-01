Политолог назвал причину возможной отставки Уиткоффа

Политолог Сергей Маркелов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Украине. По словам эксперта, кадровые перестановки для американского лидера являются нормой.

«Эти ребята попробовали, потренировались, что Уиткофф, что [спецпосланник главы Белого дома Кит] Келлог — понятно, что они, наверное, хорошие достаточно переговорщики, но не политические переговорщики. Другими словами, у него (у Трампа. — «Газета.Ru») самый главный сегодня дефицит — это дефицит политического мышления в команде. У него нет ни одного политика», — сказал Маркелов.

Он добавил, что на данный момент у Трампа есть только два козыря: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он бережет. Остальные же «просто тренируются».

Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил о значительном прогрессе в выработке гарантий безопасности для Украины.