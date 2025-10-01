Политолог допустил, что нынешний шатдаун в США будет рекордным по длительности

Основой камень преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна — спор Демократической и Республиканской партий о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще во время правления Барака Обамы. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» напомнил политолог-американист Малек Дудаков.

«Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп хочет сократить субсидии под предлогом того, что немалая их часть идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же парируют, что урезание ударит по карманам простых американцев, и стоимость медстраховок вырастет на 75%», — пояснил эксперт.

Он предположил, что нынешний шатдаун может стать рекордным по длительности, поскольку ни демократы, ни республиканцы не планируют отступать. Пространство для компромисса при этом не просматривается.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.