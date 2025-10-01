На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцы назвали главную ошибку правительства страны

Страна.ua: украинцы назвали коррупцию главной ошибкой власти
Shutterstock

Украинские граждане считают хищение бюджетных средств главной «ошибкой» власти. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные опроса SOCIS.

«О коррупции заявили 61% опрошенных. На втором месте (46,6%) — ненадлежащая подготовка к войне, на третьем (29,6%) - ошибочные кадровые решения», — говорится в публикации.

По информации украинского издания, четвертое место у респондентов занимает злоупотребление властью, давление на бизнес и политических конкурентов. За этот вариант проголосовали 29,3% опрошенных.

Также SOCIS выяснил, что порядка 55,7% респондентов считают наиболее приемлемым решением поиск компромисса украинского конфликта при участии зарубежных лидеров. За заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения высказались около 16,6% опрошенных.

Что касается продолжения боевых действий до границ, установленных до начала российской специальной военной операции, поддержали всего 8,6%.

В свою очередь идею продолжения ведения военных действий до восстановления границ Украины 1991 года одобряют лишь 12,8% участников опроса.

26 сентября директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович сообщил, что на Украине наблюдается «огромный» запрос на мирные переговоры с Россией. По его словам, две трети граждан Украины (60%) считают, что следует искать компромисс на переговорах с РФ, а примерно треть полагает, что «необходимо или освобождать все утраченные территории, или хотя бы выйти на границы 2022 года».

Ранее в России оштрафовали мужчину за «ироничное украинское хрюканье» в комментариях.

