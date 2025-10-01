Украинцы назвали главную ошибку правительства страны

Украинские граждане считают хищение бюджетных средств главной «ошибкой» власти. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные опроса SOCIS.

«О коррупции заявили 61% опрошенных. На втором месте (46,6%) — ненадлежащая подготовка к войне, на третьем (29,6%) - ошибочные кадровые решения», — говорится в публикации.

По информации украинского издания, четвертое место у респондентов занимает злоупотребление властью, давление на бизнес и политических конкурентов. За этот вариант проголосовали 29,3% опрошенных.

Также SOCIS выяснил, что порядка 55,7% респондентов считают наиболее приемлемым решением поиск компромисса украинского конфликта при участии зарубежных лидеров. За заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения высказались около 16,6% опрошенных.

Что касается продолжения боевых действий до границ, установленных до начала российской специальной военной операции, поддержали всего 8,6%.

В свою очередь идею продолжения ведения военных действий до восстановления границ Украины 1991 года одобряют лишь 12,8% участников опроса.

26 сентября директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович сообщил, что на Украине наблюдается «огромный» запрос на мирные переговоры с Россией. По его словам, две трети граждан Украины (60%) считают, что следует искать компромисс на переговорах с РФ, а примерно треть полагает, что «необходимо или освобождать все утраченные территории, или хотя бы выйти на границы 2022 года».

