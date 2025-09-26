На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили об «огромном» запросе на мирные переговоры с Россией

Социолог Антипович: 60% украинцев заявили о необходимости искать компромисс с РФ
Александр Кряжев/РИА Новости

На Украине наблюдается «огромный» запрос на мирные переговоры с Россией. Об этом заявил директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает агентство УНИАН.

Он сообщил, что, по данным опросов, две трети граждан Украины (60%) считают, что следует искать компромисс на переговорах с РФ, а примерно треть полагает, что «необходимо или освобождать все захваченные территории, или хотя бы выйти на границы 2022 года».

По словам Антиповича, когда у украинцев спрашивали, какой реальный сценарий разрешения конфликта, то 80% заявляли, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других государств.

19 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас Киев не ведет переговоры с Москвой о прекращении конфликта.

26 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники предпринимают попытки сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.

