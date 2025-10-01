Bloomberg: страны G7, включая США, близки к ужесточению санкций против РФ

Bloomberg: страны G7 почти достигли консенсуса по усилению санкций против РФ

Государства, входящие в «Большую Семерку» (G7), почти достигли соглашения об усилении санкций против РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект договора.

«Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником ее доходов», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что рестрикции могут ввести против предприятий нефтедобывающей промышленности, «теневого флота», а также оборонного сектора и против третьих стран.

G7 — это международное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты Америки.

13 сентября президент США Дональд Трамп предложил странам НАТО ввести тарифы в диапазоне от 50% до 100% на импортируемые из Китая товары. Он выразил уверенность, что такой шаг подтолкнет Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта и поспособствует завершению боевых действий. В тот же день администрация США призвала страны G7 ввести пошлины против государств, покупающих российскую нефть.

Ранее Зеленский анонсировал новые санкции против России.