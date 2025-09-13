США заявили странам G7, что им нужно ввести пошлины на покупателей российской нефти

Администрация США призвала страны «Большой семерки» ввести пошлины на государства, покупающие российскую нефть. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США и аппарата американского представителя на торговых переговорах, передает ТАСС.

В ходе консультаций с представителями G7 глава американского финансового ведомства Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа к союзникам присоединиться к торговым ограничениям против покупателей российской нефти.

«Странам «семерки», если они «по-настоящему привержены прекращению» украинского конфликта, «следует присоединиться к США во введении пошлин в отношении стран, покупающих нефть у России», — заявил Бессент.

В совместном заявлении Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира также приветствуются обязательства по наращиванию санкционного давления и рассмотрению возможностей использования замороженных активов России для укрепления обороноспособности Украины.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что Трамп призвал Европейский союз повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине.

Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

Позже газета Wall Street Journal сообщила, что неназванный европейский чиновник заявил, что Евросоюз не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики.

