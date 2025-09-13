На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США заявили странам G7, что им нужно ввести пошлины на покупателей российской нефти

США призвали страны G7 ввести пошлины на покупателей российской нефти
true
true
true
close
Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Администрация США призвала страны «Большой семерки» ввести пошлины на государства, покупающие российскую нефть. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США и аппарата американского представителя на торговых переговорах, передает ТАСС.

В ходе консультаций с представителями G7 глава американского финансового ведомства Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа к союзникам присоединиться к торговым ограничениям против покупателей российской нефти.

«Странам «семерки», если они «по-настоящему привержены прекращению» украинского конфликта, «следует присоединиться к США во введении пошлин в отношении стран, покупающих нефть у России», — заявил Бессент.

В совместном заявлении Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира также приветствуются обязательства по наращиванию санкционного давления и рассмотрению возможностей использования замороженных активов России для укрепления обороноспособности Украины.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что Трамп призвал Европейский союз повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине.

Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

Позже газета Wall Street Journal сообщила, что неназванный европейский чиновник заявил, что Евросоюз не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики.

Ранее Bloomberg узнало о планах США по санкциям против России.

