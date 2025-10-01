На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии заявили о необходимости вернуть обязательный призыв в армию

Глава МИД Вадефуль: в армию ФРГ должен быть возвращен обязательный призыв
Jens Meyer/AP

В Германии необходимо возвратить обязательный призыв на военную службу. Об этом министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в интервью медиагруппе Funke.

По мнению главы МИД, ввести обязательную воинскую повинность в стране следует немедленно. Вадефуль посетовал на то, что этот вопрос должен решаться в обсуждении с парламентскими фракциями. Кабинет министр уже выступил с законопроектом по возвращению призыва, и депутаты, принимая во внимание все обстоятельства, должны будут придать закону окончательную форму.

31 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности призыва женщин на военную службу из-за якобы угроз от России.

27 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Ранее правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в стране.

