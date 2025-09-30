На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол заявил о готовности Филиппин направить в Россию трудовых мигрантов

Посол Байлен: Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию
true
true
true
close
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Власти Филиппин готовы направить в Россию трудовых мигрантов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол страны в РФ Игорь Байлен.

«Детально это (отправка трудовых мигрантов — «Газета.Ru») не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию», — сказал дипломат.

Байлен добавил, что в настоящее время Манила ведет переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции. По его словам, подобное решение необходимо для обеспечения безопасного и упорядоченного процесса. При этом посол отметил осторожный подход России к миграционному законодательству.

В августе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, чтобы решить проблему с переполненными детскими садами и школами. Его коллега Михаил Матвеев поддержал эту инициативу, но обратил внимание на юридические тонкости. При этом он посчитал нужным ввести обязательный сбор биоматериала у всех въезжающих в страну иностранцев — для профилактики половых преступлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Филиппины заявили, что ожидают прорыва в торговле с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами