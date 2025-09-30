Посол заявил о готовности Филиппин направить в Россию трудовых мигрантов

Власти Филиппин готовы направить в Россию трудовых мигрантов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол страны в РФ Игорь Байлен.

«Детально это (отправка трудовых мигрантов — «Газета.Ru») не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию», — сказал дипломат.

Байлен добавил, что в настоящее время Манила ведет переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции. По его словам, подобное решение необходимо для обеспечения безопасного и упорядоченного процесса. При этом посол отметил осторожный подход России к миграционному законодательству.

В августе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, чтобы решить проблему с переполненными детскими садами и школами. Его коллега Михаил Матвеев поддержал эту инициативу, но обратил внимание на юридические тонкости. При этом он посчитал нужным ввести обязательный сбор биоматериала у всех въезжающих в страну иностранцев — для профилактики половых преступлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Филиппины заявили, что ожидают прорыва в торговле с Россией.