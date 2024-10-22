Филиппины заявили, что ожидают прорыва в торговле с Россией

Филиппины надеются на прорыв в торговле и инвестициях с Россией. Об этом заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо.

«Надеюсь, что мы будем торговать друг с другом глобально», — заявил глава ведомства.

Ректо также выразил сожаление, что в настоящее время экономические связи между Россией и Филиппинами лишены активности.

В середине октября стало известно, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова к углублению политического сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

В состав ШОС в настоящее время входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В составе АСЕАН десять стран Юго-Восточной Азии, в том числе и Филиппины, а также Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

Ранее Путин заявил о готовности обсудить новый мировой порядок.