В России объяснили, зачем нужна техническая подготовка для приема Украины в ЕС

Политолог Топорнин: Венгрия зажгла красный свет по вопросу принятия Украины в ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Молдавия и Украина уже являются официальными кандидатами на вступление в Европейский союз, а потому следующий этап — это как раз техническая подготовка и начало переговорного процесса по тридцати двум направлениям в рамках белой книги. Так директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что Евросоюз хочет начать техническую работу по интеграции Киева и Кишинева.

«Проблема заключается в том, что Венгрия зажгла «красный свет» в отношении Украины и не дала разрешение на официальное начало переговоров о вступлении. С Молдавией такой проблемы нет, так как к ней Венгрия относится позитивно. Тем более сейчас прошли выборы и победила проевропейская партия, соответственно Кишиневу ничто не мешает начать переговоры о вступлении, но и тут есть небольшой нюанс», — сказал политолог.

Он пояснил, что в Евросоюзе Молдавию и Украину рассматривают как две страны бывшего СССР, у которых есть одинаковые социально-экономические проблемы, а потому в понимании европейцев их надо принимать блоком. Поэтому в ЕС не хотят начинать юридический процесс вступления Молдавии без Украины.

«Сейчас в ЕС нашли промежуточное решение, чтобы начать переговоры с Украиной без одобрения Венгрии. Предполагается, что переговоры начнутся только на экспертном, техническом уровне, а потом, когда Будапешт удастся продавить, то начнется непосредственное юридическое оформление вступление», — заявил Топорнин.

По мнению политолога, на этот раз в Евросоюзе не просто так говорят о начале технических переговоров, в этот раз «все серьезно».

«Однако не стоит думать, что Киев сегодня-завтра примут в ЕС. Это может растянуться на многие годы. Хотя есть и некоторые возможности ускорить этот процесс, но вряд ли это нужно будет самому Брюсселю», — заключил Топорнин.

Британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз хочет начать техническую работу по интеграции Украины и Молдавии в обход вето Венгрии. По данным газеты, этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене 1 октября.

Ранее глава ЕК рассказала, как Брюссель распорядится замороженными активами России.

