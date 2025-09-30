На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили отсутствие личных страниц Путина в соцсетях

Песков: Путина нет в соцсетях, потому что это не его
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль размещает всю необходимую информацию о работе главы государства.

6 сентября пресс-секретарь рассказал, что российскому лидеру знаком современный сленг. Он обратил внимание, что у Путина есть внуки. В связи с этим «проявления современной субкультуры» не могут обойти его стороной.

В декабре 2024 года глава государства заявил, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете. Как признался тогда президент, в ходе последнего просмотра он наблюдал за чемпионатом по плаванию и радовался за успехи россиян, будто это члены его семьи.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами