В Кремле объяснили отсутствие личных страниц Путина в соцсетях

Песков: Путина нет в соцсетях, потому что это не его

Президент РФ Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль размещает всю необходимую информацию о работе главы государства.

6 сентября пресс-секретарь рассказал, что российскому лидеру знаком современный сленг. Он обратил внимание, что у Путина есть внуки. В связи с этим «проявления современной субкультуры» не могут обойти его стороной.

В декабре 2024 года глава государства заявил, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете. Как признался тогда президент, в ходе последнего просмотра он наблюдал за чемпионатом по плаванию и радовался за успехи россиян, будто это члены его семьи.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.