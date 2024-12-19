Путин признался, что редко смотрит телевизор из-за нехватки времени

Президент России Владимир Путин заявил, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

«Знаете, на чем я себя ловлю иногда: я когда смотрю что-то, я редко смотрю телевизор, времени нет», — заявил он.

По словам российского лидера, в ходе последнего просмотра он наблюдал за чемпионатом по плаванию и радовался за успехи россиян, будто это члены его семьи.

До этого в ходе прямой линии Путин заявил, что у него не висит никакого портрета в кабинете. Глава государства отметил, что в одном из кабинетов у него есть икона, а в другом стоит бюст российского ученого Михаила Ломоносова.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался, что стал меньше шутить за последние несколько лет.