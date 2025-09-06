Песков рассказал, знает ли Путин современный сленг

Президенту РФ Владимиру Путину знаком современный сленг. Об этом во время интервью для ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что у главы государства есть внуки. В связи с этим «проявления современной субкультуры» не могут обойти его стороной, подчеркнул представитель Кремля.

«Но это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь рассмеялся, когда журналисты спросили у него, используется ли современный сленг на совещаниях. По его словам, этого не происходит.

4 сентября Путин посетил экспозицию «Уникальный русский язык» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Здесь главе государства рассказали о молодежном сленге и показали, как меняются одинаковые по смыслу фразы в разные эпохи. В частности, российскому лидеру рассказали о таких фразах, как «полный кринж» и «чилловая катка».

Также президенту предложили сыграть в игру на одной из интерактивных панелей, где нужно было правильно расставить ударения в словах. Сложность задания заключалась в том, что в зависимости от выбора слово могло поменять свое значение.

Ранее Путин обменялся шутками с курсантками центра патриотического воспитания «Воин».