На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, знает ли Путин современный сленг

Песков: Путину знаком молодежный сленг
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президенту РФ Владимиру Путину знаком современный сленг. Об этом во время интервью для ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что у главы государства есть внуки. В связи с этим «проявления современной субкультуры» не могут обойти его стороной, подчеркнул представитель Кремля.

«Но это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь рассмеялся, когда журналисты спросили у него, используется ли современный сленг на совещаниях. По его словам, этого не происходит.

4 сентября Путин посетил экспозицию «Уникальный русский язык» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Здесь главе государства рассказали о молодежном сленге и показали, как меняются одинаковые по смыслу фразы в разные эпохи. В частности, российскому лидеру рассказали о таких фразах, как «полный кринж» и «чилловая катка».

Также президенту предложили сыграть в игру на одной из интерактивных панелей, где нужно было правильно расставить ударения в словах. Сложность задания заключалась в том, что в зависимости от выбора слово могло поменять свое значение.

Ранее Путин обменялся шутками с курсантками центра патриотического воспитания «Воин».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами