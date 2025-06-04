Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко уделять особое внимание поддержке интернета в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу попросить Григоренко Дмитрия Юрьевича (вице-премьера РФ - ред.) уделять особое внимание поддержке интернета в целом. Потому что без этого нам свой мессенджер очень-очень тяжело будет поддерживать», — заявил глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ.

До этого президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что скоростной интернет на территории РФ будет развиваться.

В октябре 2024 года «Роскосмос» объявил о предоставлении мобильным операторам почти 300 МГц в диапазоне, недавно определенном Международным союзом электросвязи для развития сетей 5G. Это стало возможным благодаря разработке нового радиочастотного плана, который позволил освободить значительную часть спектра.

Ранее в Минцифры сообщили, когда в российских самолетах появится интернет.