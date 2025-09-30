На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российское посольство обвинило Британию в участии в фальсификации событий в Буче

Посольство России: Лондон причастен к постановочной провокации в Буче
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Британские власти причастны к постановочной провокации в украинской Буче. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в Лондоне.

Комментируя публикацию в газете Sunday Times, в которой были размещены сфабрикованные материалы о якобы совершенных в Буче военных преступлениях, дипломатическое представительство подчеркнуло, что фальсификация событий была использована для срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. Оно напомнило, что пока российские военные находились в Буче, никаких жалоб на их действия не было. На следующий день после ухода российских подразделений это публично подтвердил мэр города. Лишь спустя два дня западные журналисты «случайно» засняли аккуратно выложенные вдоль главной городской улицы.

В посольстве указали, что председательствовавшая в апреле 2022 года в Совете Безопасности ООН Великобритания отказалась созывать внеочередное заседание по Буче, тем самым пособничая украинским властям в сокрытии правды. Дипломатическое представительство отметило, что навязчивое продвижение Лондоном темы Бучи указывает на истинных авторов этой «постановочной провокации». Британские же СМИ не заинтересованы в проведении настоящего журналистского расследования происшедшего.

17 сентября глава МИД России Сергей Лавров обвинил Секретариат ООН в игнорировании событий в Буче.

Ранее президент Белоруссии назвал события в Буче операцией Великобритании.

СВО: последние новости
