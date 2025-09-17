На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров обвинил Секретариат ООН в игнорировании событий в Буче

Лавров: Секретариат ООН не хочет разоблачать авторов «кровавых инсценировок»
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Секретариат ООН не пытается вывести на чистую воду тех, кто организует «кровавые инсценировки» такие, как в Буче. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе для иностранных послов, посвященном урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«И тот факт, что ООН всячески выгораживает киевский режим, многократно подтверждался, в том числе в отношении ситуации, произошедшей в апреле 2022 года в Буче», — сказал дипломат.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией.

4 сентября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по событиям в Буче в 2022 году.

Ранее президент Белоруссии назвал события в Буче операцией Великобритании.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами