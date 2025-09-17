Секретариат ООН не пытается вывести на чистую воду тех, кто организует «кровавые инсценировки» такие, как в Буче. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе для иностранных послов, посвященном урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«И тот факт, что ООН всячески выгораживает киевский режим, многократно подтверждался, в том числе в отношении ситуации, произошедшей в апреле 2022 года в Буче», — сказал дипломат.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией.

4 сентября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по событиям в Буче в 2022 году.

Ранее президент Белоруссии назвал события в Буче операцией Великобритании.