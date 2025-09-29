На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ прокомментировали заявление Трампа о Западном береге Иордана

Небензя выразил надежду на недопущение США аннексии Западного берега Иордана
Mike Segar/Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон «не позволит» Израилю аннексировать Западный берег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочется надеяться, что за этими словами последуют конкретные действия», — сказал дипломат.

26 сентября телеканал Al Hadath сообщал, что план Трампа по прекращению огня в секторе Газа предполагает гарантии со стороны Белого дома о том, что Западный берег реки Иордан не будет аннексирован Израилем. По данным СМИ, Вашингтон возьмет на себя обязательство по обеспечению неприкосновенности Западного берега.

До этого газета Finanсial Times писала о том, что министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину. Отмечалось, что такой позиции, в частности, придерживается министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры с ближневосточными странами по сектору Газа.

Война в Газе
