Стали известны детали плана Трампа по перемирию в секторе Газа

Al Hadath: США гарантируют недопущение аннексии Израилем Западного берега
Alex Brandon/AP

План президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа предполагает гарантии со стороны Белого дома о том, что Западный берег реки Иордан не будет аннексирован Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

«Трамп заверил журналистов, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег, отвергнув призывы некоторых правых политиков в Тель-Авиве, которые хотят распространить суверенитет на этот район и разрушить надежды на создание палестинского государства», — говорится в сообщении.

По данным канала, Вашингтон возьмет на себя обязательство по обеспечению неприкосновенности Западного берега.

26 сентября американский лидер заявил о том, что сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа, «похоже, достигнута».

До этого газета Finansial Times писала о том, что министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину. Отмечалось, что такой позиции, в частности, придерживается министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Ранее ХАМАС подготовило письмо Трампу с просьбой гарантировать перемирие.

