Трамп прокомментировал переговоры с ближневосточными странами по сектору Газа

Трамп заявил о продуктивных переговорах с ближневосточными странами по Газе

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал продуктивными переговоры с ближневосточными странами по сектору Газа.

«У нас проходят очень воодушевленные и продуктивные переговоры с ближневосточным сообществом по вопросу Газы. Активные переговоры ведутся уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения успешно заключенного соглашения», — поделился Трамп.

Накануне телеканал Al Hadath сообщал, что план Трампа по прекращению огня в секторе Газа предполагает гарантии со стороны Белого дома о том, что Западный берег реки Иордан не будет аннексирован Израилем.

По данным канала, Вашингтон возьмет на себя обязательство по обеспечению неприкосновенности Западного берега.

До этого газета Finansial Times писала о том, что министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину. Отмечалось, что такой позиции, в частности, придерживается министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Ранее ХАМАС подготовило письмо Трампу с просьбой гарантировать перемирие.