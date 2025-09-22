Соратники Нетаньяху призвали его аннексировать часть Палестины

Министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Израильские министры призывают к аннексии Западного берега после того, как было принято решение о признании со стороны Великобритания и трех других стран официально признать Палестину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такой позиции, в частности, придерживается министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. По его словам, «дни, когда Великобритания и другие страны определяли наше будущее, прошли».

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

На этом фоне портал Axios писал, что Нетаньяху ждет «зеленого света» от президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».