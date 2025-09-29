На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог не исключила причастность Евросоюза к фальсификациям на выборах в Молдавии

Политолог Харитонова: нарушения на выборах в Молдавии совершались при поддержке ЕС
Vladislav Culiomza/Reuters

Незначительная победа правящей партии на выборах в парламент стала возможна только благодаря «максимально масштабному использованию электоральных манипуляций, фальсификаций и прочих нарушений». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявила гл. научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова.

«В отношении нарушения электорального процесса очень много пишут в сети. В частности, пользователи рассказывают о физическом недопуске избирателей, проживающих в Приднестровье, к избирательным участкам. Много пишут о фальсификациях, которые имели место на заграничных участках. Всему этому предшествовала большая системная работа со стороны власти при полной поддержке европейских структур», — сказала политолог.

Для Майи Санду фактически ничего не поменялось, потому что парламент будет полностью контролироваться ее же партией «Действие и солидарность», что позволит максимально слаженно работать президенту, правительству и парламенту, считает Харитонова.

«Итоги голосования говорят о том, что электоральные процессы в самой Молдавии волнуют далеко не все население. Это видно по явке, которая составила всего 52%. То есть население действительно очень устало от такой политики и понимает, что от их выбора вообще мало что зависит. При этом за правящую партию внутри страны проголосовало менее половины населения», — добавила эксперт.

По данным ЦИК Молдавии, оппозиция, включая Патриотический блок, получила на выборах в парламент 49,84% голосов и 47 мест в парламенте. Правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,16% голосов и 54 депутатских мандата.

Ранее в Госдуме назвали выборы в Молдавии «грязными».

Выборы в Молдавии — 2025
Выборы в Молдавии — 2025
