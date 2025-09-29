Европейских союз (ЕС) не хочет идти на конфронтацию с Российской Федерацией, опасаясь конфликта на континенте. Об этом сообщает газета Politico.

Политики опасаются, что внезапная эскалация может втянуть Европейский континент в конфликт, как это произошло в 1914 году после нападения на австрийского эрцгерцога, которое спровоцировало Первую мировую войну.

Издание напомнило, что 28 сентября Польша подняла в воздух истребители и временно закрыла часть своего воздушного пространства после «российской атаки на Украину», которая, по словам президента страны Владимира Зеленского, продолжалась более 12 часов. Призвав Европу усилить оборону, политик высказал мнение, что Россия способна нанести удар за пределами Украины.

Европейские послы на встрече в Москве на прошлой неделе заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. Эту позицию подтвердил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

Соответствующие заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии признали войну между королевством и Россией.