На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии признали войну между королевством и Россией

Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Британия уже находится в состоянии войны с Россией
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Такое мнение высказала бывшая глава британского разведывательного управления MI5 Элиза Мэннингем-Буллер в интервью шотландскому лорду-спикеру Джону Макфолу, передает The Guardian.

Мэннингем-Буллер считает, что экс-советник президента США Фиона Хилл может быть права в том, что британцы уже воюют с русскими. По ее словам, это другой вид войны, тем не менее кибератаки, нападения, широкая разведывательная деятельность усиливаются.

Летом этого года Хилл в интервью The Guardian заявилаhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2025/06/07/25981742.shtml, что сегодня Россия находится в состоянии войны с Западом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, утверждения о возможности атаки на западные страны он называл «чушью».

Ранее посол заявил, что Россия ответит в случае применения Британией закона об иновлиянии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами