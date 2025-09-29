Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Британия уже находится в состоянии войны с Россией

Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Такое мнение высказала бывшая глава британского разведывательного управления MI5 Элиза Мэннингем-Буллер в интервью шотландскому лорду-спикеру Джону Макфолу, передает The Guardian.

Мэннингем-Буллер считает, что экс-советник президента США Фиона Хилл может быть права в том, что британцы уже воюют с русскими. По ее словам, это другой вид войны, тем не менее кибератаки, нападения, широкая разведывательная деятельность усиливаются.

Летом этого года Хилл в интервью The Guardian заявилаhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2025/06/07/25981742.shtml, что сегодня Россия находится в состоянии войны с Западом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, утверждения о возможности атаки на западные страны он называл «чушью».

Ранее посол заявил, что Россия ответит в случае применения Британией закона об иновлиянии.