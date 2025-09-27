На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что Украина хочет устроить бойню на европейском континенте

Захарова: Киев хочет спровоцировать полномасштабную бойню в Европе
Александр Кряжев/РИА Новости

Украина своими провокациями намерена устроить полномасштабную бойню в Европе. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что Украина возьмет элементы российских беспилотных летательных аппаратов, их дополнительно оснастят.

«Дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Евросоюза. Делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня», — сказала она.

Захарова предположила, что беспилотные летательные аппараты могут полететь с Яворовского полигона во Львовской области Украины.

Захарова предрекла скорое начало третьей мировой войны, если подтвердится информация венгерских СМИ о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше. По информации венгерских СМИ, атака может быть проведена «​​с использованием беспилотников российского производства с территории Западной Украины».

Ранее Лукашенко напомнил Зеленскому, что он может потерять всю Украину.

