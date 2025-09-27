Лавров высказался о заявлениях западных лидеров о третьей мировой войне

Россию тревожат рассуждения ряда лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По его словам, «нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация — под теми же антироссийскими лозунгами».

«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — сказал дипломат.

На этой неделе директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс заявил на полях Генассамблеи ООН, что ведущие политики в европейских странах являются «поджигателями войны».

Он отметил, что распространяющаяся в Европе русофобия — чрезвычайно опасное явление. По словам эксперта, он хотел бы, чтобы между РФ и Европой «была какая-то дипломатия». Однако сейчас ее «совсем нет», подчеркнул Сакс.

Профессор назвал «поджигателями войны» таких европейских лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Аналогичную характеристику он дал и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Ранее в МИД России заявили, что Украина хочет устроить бойню на европейском континенте.