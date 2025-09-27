На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров высказался о заявлениях западных лидеров о третьей мировой войне

Лавров: Россию тревожат заявления западных лидеров о третьей мировой войне
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Россию тревожат рассуждения ряда лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По его словам, «нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация — под теми же антироссийскими лозунгами».

«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — сказал дипломат.

На этой неделе директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс заявил на полях Генассамблеи ООН, что ведущие политики в европейских странах являются «поджигателями войны».

Он отметил, что распространяющаяся в Европе русофобия — чрезвычайно опасное явление. По словам эксперта, он хотел бы, чтобы между РФ и Европой «была какая-то дипломатия». Однако сейчас ее «совсем нет», подчеркнул Сакс.

Профессор назвал «поджигателями войны» таких европейских лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Аналогичную характеристику он дал и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Ранее в МИД России заявили, что Украина хочет устроить бойню на европейском континенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами