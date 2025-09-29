Европа предупредила Россию о решении сбивать российские самолеты

Дипломаты стран Европейского союза предупредили Москву о решении сбивать российские самолеты. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Послы Великобритании, Франции и Германии заявили российской стороне, что НАТО готово дать отпор дальнейшим нарушениям своего воздушного пространства, говорится в статье.

Кроме того, дипломаты выразили обеспокоенность относительно появления трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии, придя к выводу, что оно якобы было преднамеренным.

Европейские послы на встрече в Москве на прошлой неделе заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. О том, что Североатлантический альянс имеет право сбивать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

Эти заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на поражение объектов в ее воздушном пространстве.