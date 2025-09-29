В Кремле прокомментировали слова генсека НАТО о российских самолетах

Россия как суверенная страна ответит на то, что кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве. Об этом заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Bloomberg, европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. О том, что Североатлантический альянс имеет право сбивать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

Эти заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сравнил европейскую среду с «самовозбуждающимся механизмом».