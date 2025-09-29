Россия и США проведут новые переговоры

«Известия»: Россия и США могут провести переговоры по раздражителям в октябре

Россия и США в октябре собираются провести новую встречу по устранению «раздражителей» между двумя странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

В посольстве Соединенных Штатов в Москве, отвечая на вопрос издания о возможности проведения такой встречи в следующем месяце, не опровергли эту информацию.

«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам», — сказали в дипмиссии.

27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что текущей осенью пройдет третий раунд консультаций России и США по «раздражителям» между двумя странами. Первые два раунда состоялись 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле.

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность в вопросе взаимоотношений Москвы и Вашингтона может меняться каждый день, однако все идет гораздо медленнее, чем хотелось бы.

По его словам, существует множество тем, которые были бы выгодны американской стороне в рамках сотрудничества с РФ. Представитель Кремля отметил, что в целом администрация США сейчас ориентирована на бизнес, поэтому она не может не понимать выгоду от торгового и экономического сотрудничества с российской стороной.

Ранее в США назвали причину проблем в отношениях с Россией.