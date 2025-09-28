На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков анонсировал «крупное выступление» Путина

Песков: ожидается крупное выступление президента Путина
Александр Казаков/РИА Новости

На следующей неделе ожидается крупное выступление президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, отрывок опубликован в Telegram-канале.

«Очень много рабочих встреч в Кремле. Будут и международные контакты, и достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что дату время выступления российского лидера озвучат позже, добавив, что «неделя будет интересная».

28 сентября Песков в беседе с Зарубиным заявил, что с каждым днем переговорные позиции Украины ухудшаются, как и целом «положение дел». Пресс-секретарь президента добавил, что украинские власти должны отдавать себе отчет в этом.

В этот же день Песков напомнил, что приглашение Путина американскому коллеге Дональду Трампу приехать в Москву остается в силе. Дальше решение должна принимать американская сторона, заключил представитель Кремля.

Ранее Зеленский попросил у Трампа «Томагавки».

