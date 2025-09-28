На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о переговорной позиции Украины

Песков: с каждым днем переговорные позиции Украины неумолимо ухудшаются
Roman Naumov/Global Look Press

С каждым днем переговорные позиции Украины ухудшаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, отрывок опубликован в его Telegram-канале.

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. В этом они (украинские власти — прим. ред.) должны отдавать себе отчет. И, думаю, они отдают себе отчет», — сказал представитель Кремля.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов. Дипломат подчеркнул, что права русскоязычного населения на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены. Тогда можно обсуждать и гарантии безопасности для Киева.

Ранее Зеленский попросил у Трампа «Томагавк».

Переговоры о мире на Украине
