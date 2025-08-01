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Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров

Лавров: Россия ждет реакции Украины на предложение о создании рабочих групп
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия ожидает от Украины конкретного ответа на инициативу по формированию рабочих групп. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«После трех раундов переговоров в Стамбуле мы предложили рабочие группы по политическим и военным вопросам. Это станет шагом к согласованию договоренностей», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что пока Киев ограничивается противоречивыми заявлениями.

В пятницу президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что первая реакция Украины на предложение создать рабочие группы по урегулированию была позитивной.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что украинская сторона требует невозможного. По его словам, Киев со своими заявлениями о переговорах играет на публику, но договариваться не хочет.

Ранее Путин положительно оценил переговоры с Киевом в Стамбуле.

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