Эксперт не согласился со словами Алиева о причинах обмеления Каспия

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете «Взгляд» оспорил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что обмеление Каспийского моря связано с деятельностью человека. Ученый подчеркнул, что уровень воды в Каспии не зависит от антропогенных факторов, а обусловлен цикличными стоками Волги.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением в ООН о якобы антропогенных причинах обмеления Каспия попытался размазать ответственность и вину за ухудшение окружающей среды по всем прибрежным странам, хотя сам Баку вносит гигантский вклад в загрязнение моря», — сказал эксперт.

Он напомнил про добычу Азербайджаном нефти на месторождении «Нефтяные камни» в глубоководной части Каспийского моря и многократный перелов рыбы.

Что касается Волги, по его словам, периоды между пиковыми значениями ее стоков составляют от 40 до 60 лет. В рамках этих десятилетий уровень воды в Каспии также колеблется от максимальных до минимальных значений, объяснил Данилов-Данильян.

26 сентября Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Каспийское море стремительно мелеет главным образом из-за экологии, а не изменения климата.

Глава государства напомнил, что еще в 2022 году на саммите прикаспийских стран он поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды моря.

Ранее Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей.