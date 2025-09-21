На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей

Трамп назвал Азербайджан Камбоджей
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей, говоря об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Слова Трампа приводит телеканал C-Span.

Перечисляя остановленные им вооруженные конфликты, американский президент сначала вспомнил про визит премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом, но затем почему-то сказал о урегулировании между «Камбоджией и Арменией».

12 сентября Трамп заявил, что завершил войну «Азербайджана с Албанией». Глава Белого дома отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми».

20 августа Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.

Второй срок Трампа
