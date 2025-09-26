На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор Поддубный предрек Европе кару из-за заявлений по Украине

Военкор Поддубный: Трамп может пройтись катком по Европе после слов об Украине
Gleb Garanich/Reuters

Европейский союз, возможно, ждет кара из-за заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас о помощи Украине. Об этом в Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он напомнил о словах Каллас, заявившей, что Европа не должна в одиночку поддерживать Украину, и к оказанию помощи должны подключиться Соединенные Штаты. Поддубный считает, глава Белого дома Дональд Трамп не стерпит таких заявлений.

«Ну что, после такого заявления Трамп просто обязан пройтись катком по своим европейским друзьям. Не будет же он терпеть указания. Или будет?» — порассуждал военкор.

До этого Каллас заявила, что приветствует изменение позиции Трампа по конфликту на Украине. По ее словам, президент Соединенных Штатов сделал очень сильное заявление, которого раньше никто не слышал. И это, по ее мнению, показывает, что Европа и США одинаково понимают друг друга.

Ранее СМИ объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

