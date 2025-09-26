На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас ответила на заявления Трампа о помощи Украине

Каллас: Европа не несет единоличной ответственности за помощь Киеву в конфликте
Global Look Press

Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас пишет Politico.

«Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — отметила глава евродипломатии.

Несколько европейских чиновников анонимно заявили изданию, что Трамп заявлениями об Украине «намекает об уходе США из конфликта, тем самым перекладывая обязательства по украинскому вопросу на Европу».

До этого Каллас заявила, что приветствует изменение позиции Трампа по конфликту на Украине. По ее словам, американский лидер сделал очень сильное заявление, которого раньше никто не слышал. И это показывает, что Европа и США одинаково понимают друг друга.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Ранее СМИ объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

